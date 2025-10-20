Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе задержали предательницу — какие данные передавала врагу

В Одессе задержали предательницу — какие данные передавала врагу

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 11:24
обновлено: 11:24
В Одессе задержали банковскую работницу за госизмену
Предательница. которую задержали в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе сотрудница банка передавала россиянам данные о расположении украинских военных и объектов инфраструктуры. Женщина сотрудничала с врагом через Telegram. Теперь ей грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В Одессе 57-летнюю работницу банка подозревают в государственной измене. Женщина имела антиукраинские взгляды и поддерживала действия государства-оккупанта. Через Telegram она вышла на контакт с вражеским агентом и начала передавать ему данные об украинских военных. С апреля по август 2025 года подозреваемая систематически отправляла собеседнику геолокации и фото с Google Maps с точными координатами воинских частей, медицинских учреждений и пограничных подразделений на территории Одессы и области.

Как накажут

Правоохранители задержали предательницу. За совершенное преступление ей грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас она находится под стражей.

Всего в этом году правоохранители сообщили о подозрении уже 18 лицам, которых подозревают в государственной измене во время военного положения.

Напомним, мы сообщали, что одессит получил приговор после того, как сливал данные врагу. Также мы писали, что 23-летнего жителя Донецкой области осудили за помощь оккупантам.

Одесса Одесская область госизмена оккупанты Новости Одессы измена
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации