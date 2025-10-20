В Одессе задержали банковскую работницу за госизмену

Предательница. которую задержали в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе сотрудница банка передавала россиянам данные о расположении украинских военных и объектов инфраструктуры. Женщина сотрудничала с врагом через Telegram. Теперь ей грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В Одессе 57-летнюю работницу банка подозревают в государственной измене. Женщина имела антиукраинские взгляды и поддерживала действия государства-оккупанта. Через Telegram она вышла на контакт с вражеским агентом и начала передавать ему данные об украинских военных. С апреля по август 2025 года подозреваемая систематически отправляла собеседнику геолокации и фото с Google Maps с точными координатами воинских частей, медицинских учреждений и пограничных подразделений на территории Одессы и области.

Как накажут

Правоохранители задержали предательницу. За совершенное преступление ей грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас она находится под стражей.

Всего в этом году правоохранители сообщили о подозрении уже 18 лицам, которых подозревают в государственной измене во время военного положения.

Напомним, мы сообщали, что одессит получил приговор после того, как сливал данные врагу. Также мы писали, что 23-летнего жителя Донецкой области осудили за помощь оккупантам.