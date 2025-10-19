Одессит передавал оккупантам координаты ВСУ в Telegram

Зал Киевского районного суда города Одессы. Фото иллюстративное: oduvs.edu.ua

Киевский районный суд Одессы признал виновным горожанина в государственной измене за передачу в Telegram данных о расположении украинских военных. Мужчина посылал координаты и фото собеседнику из РФ. Обвиняемый получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Сдавал координаты ВСУ

Судьи установили, что 22 августа 2022 года, мужчина через мессенджер Telegram передал неустановленному лицу в РФ информацию о расположении подразделений Сил обороны в Одессе. Для этого он прислал скриншот с 2GIS вместе с фото недостроенного дома, где, по его утверждению, были укреплены позиции.

Во время обыска у обвиняемого изъяли телефон, российские рубли, черновые записи с иностранными номерами и камуфляжный китель с белой повязкой.

На суде мужчина заявил, что действовал "без умысла" и передал геопозицию знакомому из онлайн-игры, потому что возмутился присутствием военных возле гражданской застройки. Однако экспертиза подтвердила его вменяемость, а осмотр телефона показал активную переписку, подписки на пропагандистские каналы и присланные координаты с комментариями о "позиции".

Какой приговор за госизмену

Суд учел тяжесть преступления и отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговор — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а телефон, использованный для передачи координат, подлежит специальной конфискации.

