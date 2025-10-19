Відео
Головна Одеса Одесит відправив росіянам координати військових ЗСУ — який вирок

Одесит відправив росіянам координати військових ЗСУ — який вирок

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 13:39
Оновлено: 12:25
Одесит передавав окупантам координати ЗСУ у Telegram
Зала Київського районного суду міста Одеси. Фото ілюстративне: oduvs.edu.ua

Київський районний суд Одеси визнав винним містянина у державній зраді за передачу в Telegram даних про розташування українських військових. Чоловік надсилав координати та фото співрозмовнику з РФ. Обвинувачений отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Здавав координати ЗСУ

Судді встановили, що 22 серпня 2022 року, чоловік через месенджер Telegram передав невстановленій особі у РФ інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в Одесі. Для цього він надіслав скриншот із 2GIS разом із фото недобудованого будинку, де, за його твердженням, були укріплені позиції.

Під час обшуку в обвинуваченого вилучили телефон, російські рублі, чорнові записи з іноземними номерами та камуфляжний кітель із білою пов’язкою.

На суді чоловік заявив, що діяв "без умислу" й передав геопозицію знайомому з онлайн-гри, бо обурився присутністю військових біля цивільної забудови. Однак експертиза підтвердила його осудність, а огляд телефона показав активну переписку, підписки на пропагандистські канали та надіслані координати з коментарями про "позиції".

Який вирок за держзраду

Суд врахував тяжкість злочину та відсутність обставин, що обтяжують. Вирок — 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, а телефон, використаний для передачі координат, підлягає спеціальній конфіскації.

Одеса Одеська область Новини Одеси війна зрада судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
