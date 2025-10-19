Одесит передавав окупантам координати ЗСУ у Telegram

Зала Київського районного суду міста Одеси. Фото ілюстративне: oduvs.edu.ua

Київський районний суд Одеси визнав винним містянина у державній зраді за передачу в Telegram даних про розташування українських військових. Чоловік надсилав координати та фото співрозмовнику з РФ. Обвинувачений отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Здавав координати ЗСУ

Судді встановили, що 22 серпня 2022 року, чоловік через месенджер Telegram передав невстановленій особі у РФ інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в Одесі. Для цього він надіслав скриншот із 2GIS разом із фото недобудованого будинку, де, за його твердженням, були укріплені позиції.

Під час обшуку в обвинуваченого вилучили телефон, російські рублі, чорнові записи з іноземними номерами та камуфляжний кітель із білою пов’язкою.

На суді чоловік заявив, що діяв "без умислу" й передав геопозицію знайомому з онлайн-гри, бо обурився присутністю військових біля цивільної забудови. Однак експертиза підтвердила його осудність, а огляд телефона показав активну переписку, підписки на пропагандистські канали та надіслані координати з коментарями про "позиції".

Який вирок за держзраду

Суд врахував тяжкість злочину та відсутність обставин, що обтяжують. Вирок — 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, а телефон, використаний для передачі координат, підлягає спеціальній конфіскації.

Нагадаємо, у Калуші Івано-Франківської області судили чоловіка, який підробив довідку про постійний догляд за батьком, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Також ми писали, що на Одещині оголосили пошук управителя для комплексу причалів Чорноморського рибного порту.