Дата публікації: 19 жовтня 2025 01:29
Оновлено: 16:28
Суд на Одещині покарав морпіха за погрози поліцейському
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині військовослужбовець морської піхоти під час конфлікту з правоохоронцем погрожував йому фізичною розправою. Інцидент стався після виклику поліції на сімейну сварку. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Конфлікт із поліцейським

Інцидент стався 26 червня 2025 року в одному з сіл Білгород-Дністровського району. Правоохоронці отримали виклик про домашнє насильство. Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, нетверезий військовослужбовець морської піхоти почав лаятися та погрожувати капітану поліції фізичною розправою.

Як встановив суд, чоловік замахнувся кулаком у бік поліцейського, змусивши того застосувати заходи примусу — фізичну силу та спецзасоби.

Що відомо про обвинуваченого

Підсудним виявився уродженець села Григорівка Одеської області, який проходив службу у морській піхоті за мобілізацією. Раніше чоловік уже мав судимості, зокрема за зберігання наркотиків і нанесення тілесних ушкоджень.

На момент інциденту він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У суді визнав свою вину та пояснив, що "зірвався через емоції", просив не позбавляти його волі.

Який вирок за погрозу поліцейському

Суд визнав військового винним за статтею погроза насильством щодо працівника правоохоронного органу. Під час ухвалення рішення суд врахував щире каяття підсудного, але також зважив на те, що він раніше судимий і має високий ризик повторного правопорушення. У результаті суд призначив йому два роки обмеження волі.

Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік відмовився служити, бо боявся за життя та стан здоров’я батьків. Також ми писали, що в Одесі військовослужбовець під час служби придбав психотропну речовину через месенджер.

Одеса Одеська область військові Новини Одеси судові рішення погрози
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
