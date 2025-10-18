Відео
Головна Одеса В Одесі військовий зберігав психотропи — як його покарав суд

В Одесі військовий зберігав психотропи — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 00:36
Оновлено: 18:26
В Одесі солдата засудили за зберігання наркотиків
Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовослужбовець під час служби придбав психотропну речовину через месенджер. Солдат використовував наркотики для власного вживання. За скоєне його покарав суд.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

28-річний військовослужбовець з Дніпропетровської області, під час служби замовив у Telegram особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Чоловік отримав "закладку" біля будинку на вулиці Мельницькій в Одесі, де зберігав наркотик для власного вживання без мети збуту.

Поліцейські вилучили у нього пакет із кристалічною речовиною масою 0,39 грама. Експертиза підтвердила, що це — заборонений психотроп PVP. Обвинувачений визнав свою провину та попросив суд розглянути справу без його участі.

Як покарали

Суд врахував щире каяття і відсутність обтяжуючих обставин. Військовому призначили рік пробаційного нагляду та зобов’язали регулярно відмічатися у пробаційній службі, повідомляти про зміну місця проживання і не виїжджати за межі країни без дозволу. Також він має сплатити понад 5 тисяч гривень судових витрат.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині покарил військового, який носив з собою кастет. Також ми писали, що в Івано-Франківську судили військового, який за гроші обіцяв чоловікам допомогти із відстрочкою. 

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
