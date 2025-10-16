В Одесі військовий оштрафований за носіння кастета

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовий придбав на ринку ніж-кастет і носив його при собі без дозволу. Поліцейські зупинили чоловіка вночі біля житлового будинку та вилучили зброю. Обвинувачений визнав провину, однак покарання не уникнув.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Військовослужбовець однієї з частин Одеси, матрос за званням, придбав на "Привозі" ніж-кастет за 200 гривень. Він мав дерев’яну ручку з металевими вставками та невелике лезо близько 5 сантиметрів. Чоловік почав носити зброю при собі для самозахисту.

Близько 23:40, його зупинили поліцейські на вулиці Варненській. Військовий одразу зізнався, що має кастет, після чого правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу та вилучили зброю. Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав провину, щиро розкаявся і співпрацював зі слідством.

Як покарали

Суд врахував ці обставини як пом’якшувальні та визнав недоцільним додаткове дослідження доказів. Суддя визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне носіння холодної зброї. Йому призначено покарання у вигляді штрафу розміром 17 тисяч гривень. Крім того, військовий має сплатити 1591 гривню 80 копійок судових витрат. Вилучений ніж-кастет після набрання вироком законної сили передадуть до Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині військового покарали за зберігання пстхотропів. Також ми писали, що в Одеській області військовий підпалив чужий будинок.