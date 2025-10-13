Відео
Україна
Головна Одеса На Одещині військовий підпалив чужий будинок — який вирок

На Одещині військовий підпалив чужий будинок — який вирок


Дата публікації: 13 жовтня 2025 01:22
Військовий підпалив будинок знайомого на Одещині
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині суд виніс вирок військовослужбовцю, який уночі заліз до порожнього будинку свого знайомого й підпалив диван. Пожежа знищила частину оселі, але обійшлося без жертв. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Військовий підпалив оселю знайомого

Підпал стався взимку цього року в одному з сіл Одеської області. Молодший сержант, який служив водієм у Збройних силах за мобілізацією, того вечора вживав алкоголь. Пізно ввечері він вирішив заночувати у будинку знайомого, де колись вже залишався на ніч. Знав, де лежить запасний ключ, і без дозволу зайшов усередину.

Усередині чоловік підпалив диван. Полум’я швидко поширилось по кімнатах, знищивши близько 70 квадратних метрів приміщення. Згоріли меблі, побутова техніка та частина даху. Збитки власник оцінив у понад 24 тисячі гривень.

Побачивши вогонь, військовий зателефонував дружині господаря та поліції, зізнавшись у скоєному. На суді чоловік визнав провину, вибачився і сказав, що досі не розуміє, чому так зробив. Потерпілий підтвердив, що вони були друзями, і попросив суд не саджати обвинуваченого.

Яке покарання за знищення майна

Суд визнав чоловіка винним у незаконному проникненні до житла та умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Йому призначили 5 років позбавлення волі, але, врахувавши щире каяття, наявність малолітньої дитини й відсутність претензій від потерпілого, звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Також військовий має компенсувати державі витрати на експертизи — понад 50 тисяч гривень. 

Нагадаємо, в Одесі суд визнав винним чоловіка, який передав хабар правоохоронцю, аби "прибрати" з бази даних свого знайомого-втікача з армії. Також ми писали, що на Одещині депутат сільради направив автомат у бік військових, які проводили мобілізаційні заходи.

Одеса Одеська область підпал військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
