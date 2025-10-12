Боєць з Одеси після скандалу в лікарні знявся у кліпі "Бумбоксу"

Боєць Петро Конопля знявся в кліпі "Бумбокс". Фото: кадр з відео

Військовослужбовець Петро Конопля, який у 2024 році привернув увагу країни після гучного скандалу в одеській психлікарні, знову на екрані. Цього разу в новому музичному відео гурту "Бумбокс".

Про це Новини.LIVE дізналися після перегляду музичного кліпу гурту "Бумбокс" під назвою "Живий".

Скандал у лікарні на Одещині

Петро Конопля, бойовий медик, у серпні 2024 року опинився в центрі суспільної уваги після того, як розповів про нелюдські умови в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. У своєму відео він показав плісняву на стінах, зламані меблі та неякісну їжу, яку давали пацієнтам.

Тоді військовий оголосив голодування, щоб привернути увагу до проблеми. Його історія швидко поширилася в соцмережах і викликала резонанс серед українців.

"Я не можу мовчати, коли військових тримають у таких умовах. Ми заслуговуємо на людське ставлення", — писав тоді Петро у своєму зверненні.

Після цього Міністерство охорони здоров’я розпочало перевірку, а керівник лікарні визнав, що заклад не був пристосований для прийому військових. До ситуації долучився й омбудсмен Дмитро Лубінець. Зрештою, у лікарні оновили меню і збільшили вартість харчування, а волонтери почали постачати продукти, щоб поліпшити умови для пацієнтів.

Нове життя перед камерою

Через рік після гучного протесту Петро Конопля з’явився у несподіваному амплуа — став учасником нового кліпу "Бумбоксу". В кліпі на пісню "Живий" він грає роль барабанника, а також багато їсть на камеру.

