Боец из Одессы после скандала в больнице снялся в клипе "Бумбокса"

Боец Петр Конопля снялся в клипе "Бумбокс". Фото: кадр из видео

Военнослужащий Петр Конопля, который в 2024 году привлек внимание страны после громкого скандала в одесской психбольнице, снова на экране. На этот раз в новом музыкальном видео группы "Бумбокс".

Об этом Новини.LIVE узнали после просмотра музыкального клипа группы "Бумбокс" под названием "Живой".

Реклама

Читайте также:

Скандал в больнице в Одесской области

Петр Конопля, боевой медик, в августе 2024 года оказался в центре общественного внимания после того, как рассказал о нечеловеческих условиях в Одесской областной психиатрической больнице №2. В своем видео он показал плесень на стенах, сломанную мебель и некачественную еду, которую давали пациентам.

Тогда военный объявил голодовку, чтобы привлечь внимание к проблеме. Его история быстро распространилась в соцсетях и вызвала резонанс среди украинцев.

"Я не могу молчать, когда военных держат в таких условиях. Мы заслуживаем человеческого отношения", — писал тогда Петр в своем обращении.

После этого Министерство здравоохранения начало проверку, а руководитель больницы признал, что заведение не было приспособлено для приема военных. К ситуации присоединился и омбудсмен Дмитрий Лубинец. В конце концов, в больнице обновили меню и увеличили стоимость питания, а волонтеры начали поставлять продукты, чтобы улучшить условия для пациентов.

Новая жизнь перед камерой

Через год после громкого протеста Петр Конопля появился в неожиданном амплуа — стал участником нового клипа "Бумбокса". В клипе на песню "Живой" он играет роль барабанщика, а также много ест на камеру.

Напомним, детский сад №283 в Одессе, который был разрушен во время российского обстрела, снесут полностью и построят новый. Также мы писали, что российские дроны снова атаковали Одесскую область, под удар попали объекты энергетической, газовой и жилой инфраструктуры.