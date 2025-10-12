Видео
Україна
Видео

Главная Одесса На месте разрушенного садика в Одессе построят новый, — Буйневич

На месте разрушенного садика в Одессе построят новый, — Буйневич

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 14:30
В Одессе построят новый садик на месте разрушенного №283
В Одессе демонтируют здание детского сада, который разрушили россияне дронами. Фото: Елена Буйневич/facebook

Детский сад №283 в Одессе, который был разрушен во время российского обстрела, снесут полностью. Но вместо него не появится ни жилой дом, ни супермаркет — на этом месте обязательно построят новый садик.

Об этом заявила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

На місці зруйнованого садка в Одесі збудують новий — Буйневич - фото 1
Пост Елены Буйневич. Фото: скриншот из facebook

От садика остались только руины

По словам чиновницы, эксперты признали сооружение аварийным. Оно непригодно для ремонта и подлежит демонтажу.

"Панельное здание опасно, ремонту не подлежит. Должно быть снесено. Но никаких коммерческих застроек здесь не будет — это земля образования", — отметила Буйневич.

Слухи о застройке — неправда

В то же время Елена Буйневич заявила, что в чатах местных жителей начали распространяться сообщения, что землю под садом якобы продадут и на месте образовательного учреждения появится жилой дом или супермаркет. Директор департамента образования заверила — это дезинформация.

"Цель была одна — закрепить землю за учебным заведением, чтобы ничего другого там не могло быть даже теоретически. Мы сделали это еще летом: правопользователем участка официально является детский сад №283", — подчеркнула она.

Сейчас идет демонтаж старого здания, после чего начнется планирование нового детского учреждения. Район, по словам Буйневич, остро нуждается в дополнительных местах для детей.

"За годы нашей работы ни один детский сад не "исчез". Наоборот, мы восстановили уже 14. И этот будет среди них, я уверена", — отметила чиновница.

Напомним, ночью россияне ударили по критической инфраструктуре в Одесской области. В ГСЧС показали последствия удара.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны детский садик
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
