В Одесі збудують новий садок на місці зруйнованого №283

В Одесі демонтують будівлю дитячого садка, який зруйнували росіяни дронами. Фото: Олена Буйневич/facebook

Дитячий садок №283 в Одесі, який був зруйнований під час російського обстрілу, знесуть повністю. Але замість нього не з’явиться ні житловий будинок, ні супермаркет — на цьому місці обов’язково збудують новий садочок.

Про це заявила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Допис Олени Буйневич. Фото: скриншот з facebook

Від садочка залишились лише руїни

За словами чиновниці, експерти визнали споруду аварійною. Вона непридатна для ремонту і підлягає демонтажу.

"Панельна будівля небезпечна, ремонту не підлягає. Має бути знесена. Але жодних комерційних забудов тут не буде — це земля освіти", — наголосила Буйневич.

Чутки про забудову — неправда

Водночас Олена Буйневич заявила, що у чатах місцевих мешканців почали ширитися повідомлення, що землю під садочком нібито продадуть і на місці освітнього закладу з’явиться житловий будинок або супермаркет. Директорка департаменту освіти запевнила — це дезінформація.

"Мета була одна — закріпити землю за закладом освіти, щоб нічого іншого там не могло бути навіть теоретично. Ми зробили це ще влітку: правокористувачем ділянки офіційно є дитячий садок №283", — підкреслила вона.

Нині триває демонтаж старої будівлі, після чого розпочнеться планування нового дитячого закладу. Район, за словами Буйневич, гостро потребує додаткових місць для дітей.

"За роки нашої роботи жоден дитячий садочок не "зник". Навпаки, ми відновили вже 14. І цей буде серед них, я впевнена", — зазначила чиновниця.

