Военный поджег дом знакомого в Одесской области

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд вынес приговор военнослужащему, который ночью залез в пустой дом своего знакомого и поджег диван. Пожар уничтожил часть дома, но обошлось без жертв.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Военный поджег дом знакомого

Поджог произошел зимой этого года в одном из сел Одесской области. Младший сержант, который служил водителем в Вооруженных силах по мобилизации, в тот вечер употреблял алкоголь. Поздно вечером он решил заночевать в доме знакомого, где когда-то уже оставался на ночь. Знал, где лежит запасной ключ, и без разрешения зашел внутрь.

Внутри мужчина поджег диван. Пламя быстро распространилось по комнатам, уничтожив около 70 квадратных метров помещения. Сгорели мебель, бытовая техника и часть крыши. Убытки владелец оценил в более чем 24 тысячи гривен.

Увидев огонь, военный позвонил жене хозяина и полиции, признавшись в содеянном. На суде мужчина признал вину, извинился и сказал, что до сих пор не понимает, почему так сделал. Потерпевший подтвердил, что они были друзьями, и попросил суд не сажать обвиняемого.

Какое наказание за уничтожение имущества

Суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище и умышленном повреждении имущества путем поджога. Ему назначили 5 лет лишения свободы, но, учитывая искреннее раскаяние, наличие малолетнего ребенка и отсутствие претензий от потерпевшего, освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Также военный должен компенсировать государству расходы на экспертизы - более 50 тысяч гривен.

Напомним, в Одессе суд признал виновным мужчину, который передал взятку правоохранителю, чтобы "убрать" из базы данных своего знакомого-беглеца из армии. Также мы писали, что в Одесской области депутат сельсовета направил автомат в сторону военных, которые проводили мобилизационные мероприятия.