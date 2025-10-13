Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине военный поджег чужой дом — какой приговор

На Одесчине военный поджег чужой дом — какой приговор

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 01:22
Военный поджег дом знакомого в Одесской области
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд вынес приговор военнослужащему, который ночью залез в пустой дом своего знакомого и поджег диван. Пожар уничтожил часть дома, но обошлось без жертв.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Военный поджег дом знакомого

Поджог произошел зимой этого года в одном из сел Одесской области. Младший сержант, который служил водителем в Вооруженных силах по мобилизации, в тот вечер употреблял алкоголь. Поздно вечером он решил заночевать в доме знакомого, где когда-то уже оставался на ночь. Знал, где лежит запасной ключ, и без разрешения зашел внутрь.

Внутри мужчина поджег диван. Пламя быстро распространилось по комнатам, уничтожив около 70 квадратных метров помещения. Сгорели мебель, бытовая техника и часть крыши. Убытки владелец оценил в более чем 24 тысячи гривен.

Увидев огонь, военный позвонил жене хозяина и полиции, признавшись в содеянном. На суде мужчина признал вину, извинился и сказал, что до сих пор не понимает, почему так сделал. Потерпевший подтвердил, что они были друзьями, и попросил суд не сажать обвиняемого.

Какое наказание за уничтожение имущества

Суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище и умышленном повреждении имущества путем поджога. Ему назначили 5 лет лишения свободы, но, учитывая искреннее раскаяние, наличие малолетнего ребенка и отсутствие претензий от потерпевшего, освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Также военный должен компенсировать государству расходы на экспертизы - более 50 тысяч гривен.

Напомним, в Одессе суд признал виновным мужчину, который передал взятку правоохранителю, чтобы "убрать" из базы данных своего знакомого-беглеца из армии. Также мы писали, что в Одесской области депутат сельсовета направил автомат в сторону военных, которые проводили мобилизационные мероприятия.

Одесса Одесская область поджог военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации