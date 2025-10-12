Взятка в Подольске: мужчина хотел "убрать" из розыска военного

Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Одессе суд признал виновным мужчину, который передал взятку правоохранителю, чтобы "убрать" из базы данных своего знакомого-беглеца из армии. За 5 тысяч долларов он обещал договориться с капитаном полиции, чтобы снять военного с розыска.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Как установило следствие, житель Подольска обратился к своему знакомому военнослужащему, который самовольно покинул часть. Он заверил, что имеет "выход" на заместителя начальника криминальной полиции Подольского райуправления. За денежное вознаграждение офицер якобы мог "решить вопрос" — исключить военного из базы розыска и гарантировать спокойную жизнь в регионе.

После разговоров с полицейским посредник сообщил, что "услуга" стоит 5 тысяч долларов. Часть суммы — 1700 долларов — мужчина получил 7 мая 2025 года прямо на улице в Подольске. Деньги должны были пойти правоохранителю, который согласился "убрать" данные военного из базы.

Какое наказание за взятку

Правоохранители задокументировали передачу денег. Суд признал мужчину виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Он признал вину и пошел на сделку со следствием.

Согласно приговору, обвиняемый получил 5 лет лишения свободы, но суд освободил его от реального отбывания наказания, установив испытательный срок на два года.

