Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине на границе задержали уклонистов в военной форме

На Одесчине на границе задержали уклонистов в военной форме

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 12:30
В Одесской области поймали пятерых мужчин, которые бежали в Молдову
В Одесской области задержали уклонистов в военной форме. Фото: ГПСУ

На границе с Молдовой пограничники задержали мужчин в военном стиле. В берцах и с рюкзаками они пытались незаметно перейти границу.

Об этом в субботу, 11 октября, сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Реклама
Читайте также:

Побег в Приднестровье

По их данным, пограничники Подольского отряда задержали пятерых мужчин из разных областей Украины, которые направлялись к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы.

Выяснилось, что путешественники действовали по указаниям администратора телеграмм-канала, который обещал гарантированный переход за деньги. По его совету мужчины приобрели берцы, военную одежду и рюкзаки, чтобы быть "менее заметными" во время незаконного пересечения.

Впрочем, замысел сработал только на бумаге. Пограничники быстро заметили странную группу "туристов" в новенькой форме и задержали их.

Какова цена незаконного перехода в ПМР

Впоследствии выяснилось, что организатор получал за свои услуги от 10 до 12 тысяч долларов США с каждого клиента, и все в криптовалюте. Теперь им занимаются оперативники.

Задержанными оказались жители Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Кировоградской областей. На каждого составили протокол по статье "Попытка незаконного пересечения государственной границы". Материалы уже переданы в суд.

Напомним, в Молдове будут судить гражданина Украины, который организовал незаконную схему переправки мужчин за границу, чтобы те избежали мобилизации. Также в Одессе двое мужчин обещали помочь военнообязанному избежать мобилизации через связи в территориальном центре комплектования.

Одесса граница Одесская область Новости Одессы уклонисты ГПСУ
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации