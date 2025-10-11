В Одесской области поймали пятерых мужчин, которые бежали в Молдову

В Одесской области задержали уклонистов в военной форме. Фото: ГПСУ

На границе с Молдовой пограничники задержали мужчин в военном стиле. В берцах и с рюкзаками они пытались незаметно перейти границу.

Об этом в субботу, 11 октября, сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Реклама

Читайте также:

Побег в Приднестровье

По их данным, пограничники Подольского отряда задержали пятерых мужчин из разных областей Украины, которые направлялись к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы.

Выяснилось, что путешественники действовали по указаниям администратора телеграмм-канала, который обещал гарантированный переход за деньги. По его совету мужчины приобрели берцы, военную одежду и рюкзаки, чтобы быть "менее заметными" во время незаконного пересечения.

Впрочем, замысел сработал только на бумаге. Пограничники быстро заметили странную группу "туристов" в новенькой форме и задержали их.

Какова цена незаконного перехода в ПМР

Впоследствии выяснилось, что организатор получал за свои услуги от 10 до 12 тысяч долларов США с каждого клиента, и все в криптовалюте. Теперь им занимаются оперативники.

Задержанными оказались жители Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Кировоградской областей. На каждого составили протокол по статье "Попытка незаконного пересечения государственной границы". Материалы уже переданы в суд.

Напомним, в Молдове будут судить гражданина Украины, который организовал незаконную схему переправки мужчин за границу, чтобы те избежали мобилизации. Также в Одессе двое мужчин обещали помочь военнообязанному избежать мобилизации через связи в территориальном центре комплектования.