Україна
На Одещині на кордоні затримали ухилянтів у військовій формі

На Одещині на кордоні затримали ухилянтів у військовій формі

Дата публікації: 11 жовтня 2025 12:30
На Одещині спіймали п’ятьох чоловіків, які тікали до Молдови
На Одещині затримали ухилянтів у військовій формі. Фото: ДПСУ

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали чоловіків у військовому стилі. У берцях і з рюкзаками вони намагалися непомітно перейти кордон.

Про це у суботу, 11 жовтня, повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Втеча в Придністров'я

За їхніми даними, прикордонники Подільського загону затримали п’ятьох чоловіків із різних областей України, які прямували до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону.

З’ясувалося, що мандрівники діяли за вказівками адміністратора телеграм-каналу, який обіцяв гарантований перехід за гроші. За його порадою чоловіки придбали берці, військовий одяг і рюкзаки, щоб бути "менш помітними" під час незаконного перетину.

Втім, задум спрацював лише на папері. Прикордонники швидко помітили дивну групу "туристів" у новенькій формі та затримали їх.

Яка ціна незаконного переходу в ПМР

Згодом вияснилося, що організатор отримував за свої послуги від 10 до 12 тисяч доларів США з кожного клієнта, і все у криптовалюті. Тепер ним займаються оперативники.

Затриманими виявилися мешканці Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Житомирської та Кіровоградської областей. На кожного склали протокол за статтею "Спроба незаконного перетину державного кордону". Матеріали вже передано до суду.

Нагадаємо, у Молдові судитимуть громадянина України, який організував незаконну схему переправлення чоловіків за кордон, щоб ті уникли мобілізації. Також в Одесі двоє чоловіків обіцяли допомогти військовозобов’язаному уникнути мобілізації через зв’язки у територіальному центрі комплектування.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
