Суд в Одесі: за 11 тисяч доларів продавали фіктивну відстрочку

Правоохоронець заповнює документи. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі двоє чоловіків обіцяли допомогти військовозобов’язаному уникнути мобілізації. Вони запевняли, що можуть "вирішити питання" через зв’язки у територіальному центрі комплектування. Правоохоронці затримали ділків, їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

28-річний і 45-річний жителі Одеси знайшли клієнта, який хотів уникнути призову, і пообіцяли забезпечити йому відстрочку за допомогою підроблених документів. За гроші мали оформити фіктивну довідку про догляд за нібито хворим батьком. "Послуги" ділки оцінили в 11 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували злочин і затримали чоловіків, коли ті отримали перший транш — 5 тисяч доларів та документи, які ті збиралися подати до одного з ТЦК. Решту суми одесит мав передати після отримання фіктивної довідки.

Гроші та телефон, які вилучили у зловмисників. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Під час обшуків у зловмисників вилучили гроші, телефони та документи, що підтверджують протиправну діяльність. Їх взяли під варту, але вони внесли заставу. Справу вже передано до суду. Чоловіків обвинувачують у зловживанні впливом, тобто у вимаганні грошей за вплив на рішення посадовців. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали пару, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон. Також ми писали, що в Одеській області інспектор прикордонної служби організував схему втечі за кордон.