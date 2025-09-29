ДБР викрило прикордонника на схемі втечі ухилянтів до Молдови

Затримання прикордонника на Одещині. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одеській області інспектор прикордонної служби організував схему втечі за кордон. Він пропонував військозабов'язаним чоловікам втекти до сусідньої Молдови. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі схеми

Працівники ДБР у співпраці з Держприкордонслужбою перекрили нелегальний канал переправлення військовозобов’язаних до Молдови. Схему організував інспектор прикордонної служби, який вирішив заробляти на своєму досвіді роботи. Він добре знав графіки чергувань колег та місцевість, тому пропонував охочим безперешкодно виїхати за кордон. За 9 тисяч доларів зловмисник обіцяв перевезти двох чоловіків власним авто поза пунктами пропуску.

Як покарають

Його затримали "на гарячому" під час отримання всієї суми від клієнтів. Інспектору повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також слідчі встановлюють коло осіб, які могли бути причетними до цієї схеми.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині командир військової частини обіцяв за гроші звільнення від служби та фронту. Також ми повідомляли, що члени оновленої одеської МСЕК допомагали ухилянтам.