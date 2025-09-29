Видео
На Одесчине пограничник продавал туры в Молдову — какая цена

На Одесчине пограничник продавал туры в Молдову — какая цена

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 12:01
ГБР разоблачило пограничника на схеме побега уклонистов в Молдову
Задержание пограничника в Одесской области. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области инспектор пограничной службы организовал схему побега за границу. Он предлагал военнообязанным мужчинам сбежать в соседнюю Молдову. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали схемы

Работники ГБР в сотрудничестве с Госпогранслужбой перекрыли нелегальный канал переправки военнообязанных в Молдову. Схему организовал инспектор пограничной службы, который решил зарабатывать на своем опыте работы. Он хорошо знал графики дежурств коллег и местность, поэтому предлагал желающим беспрепятственно выехать за границу. За 9 тысяч долларов злоумышленник обещал перевезти двух мужчин собственным авто вне пунктов пропуска.

Как накажут

Его задержали "на горячем" во время получения всей суммы от клиентов. Инспектору сообщено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Также следователи устанавливают круг лиц, которые могли быть причастны к этой схеме.

Напомним, мы писали, что в Одесской области командир воинской части обещал за деньги освобождение от службы и фронта. Также мы сообщали, что члены обновленной одесской МСЭК помогали уклонистам.

Одесса Молдова граница Одесская область побег Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
