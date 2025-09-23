Видео
Україна
Одесса Командир на Одесчине обещал освободить от службы и фронта — цена

Командир на Одесчине обещал освободить от службы и фронта — цена

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 11:07
В Одесской области командира задержали за взятку в 2 тысячи долларов
Следователи, во время задержания военного. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области военный требовал от подчиненного взятку. За деньги он обещал освобождение от службы и избежание отправки на фронт. За содеянное ему грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Взятка за освобождение

38-летний командир отделения одной из воинских частей в Одесской области требовал от подчиненного солдата 2 000 долларов. За эту сумму обещал "освободить" его от несения службы и отправки в зону боевых действий. Солдат сообщил о вымогательстве правоохранителям. Когда командир получил деньги, его сразу задержали. Средства изъяли в качестве вещественных доказательств.

В Одесі затримали військового за хабар
задержанный военный в кабинете. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Военному сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

В Одесі затримали військового за хабар
Деньги, которые изъяли во время задержания. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы писали, что экс-начальника ТЦК Евгения Борисова будут судить за подделку документов. Также мы сообщали, что в Одессе будут судить чиновника горсовета, который требовал взятку.

Одесса взятка Одесская область заключенные Новости Одессы командир
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
