Одесского военного Борисова будут судить за подделку документов

Одесского военного Борисова будут судить за подделку документов

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 10:39
Будут судить экс-военкома Одессы Евгения Борисова за подделку справок и обогащение
Экс-военком Борисов во время суда. Фото: Суспільне

Против бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова завершили еще одно расследование. Он подделал документы, чтобы получить статус раненого во время войны. Благодаря этому незаконно получил сотни тысяч гривен и отдыхал за границей.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Еще одно дело

Работники ГБР собрали доказательства в отношении бывшего руководителя Одесского областного ТЦК и СП, который сфальсифицировал документы, чтобы выдать свою небоевую травму за боевое ранение. На основании поддельных справок он получил дополнительное вознаграждение на 250 тысяч гривен и пять месяцев отпуска на лечение. Часть этого времени мужчина провел за границей и даже приобрел недвижимость в ЕС.

Ему инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса, среди них — подделка документов и препятствование работе Вооруженных сил. Максимальное наказание, которое грозит экс-военному чиновнику, — до 10 лет заключения. Сейчас обвиняемый и его адвокаты знакомятся с материалами дела. После этого его передадут в суд.

Какие производства открыты

Это не единственное производство против бывшего военкома. В отношении Евгения Борисова уже открыты дела о незаконном обогащении на более 140 миллионов гривен, уклонении от службы, использовании поддельных документов и отмывании средств. По материалам ГБР, суд арестовывал его имущество за рубежом, в частности роскошный дом и офис в испанской Марбелье, а также автомобили премиум-класса, оформленные на его родственников.

Что известно о Борисове

Евгений Борисов — бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП, который стал фигурантом ряда уголовных дел. По данным следствия, он незаконно присвоил почти 150 миллионов гривен во время пребывания в должности. Семья Борисова владеет элитной недвижимостью в Испании - виллой площадью более 850 квадратных метров и офисом в курортной Марбелье. В Украине у него также арестованы дома, квартиры, земельные участки и автомобили премиум-класса.

Кроме коррупционных преступлений, ему инкриминируют уклонение от службы, самовольное оставление части и использование поддельных документов. В июле 2023 года его задержали в Киеве, где он, по данным ГБР, пытался избежать наказания, меняя телефоны и автомобили.

Напомним, мы писали, что в Чернигове участника боевых действий осудили из-за того, что он отказался служить в ТЦК. Также мы писали, что чиновника горсовета Одессы будут судить за взятку.

Одесса суд правосудие Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
