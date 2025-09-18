Судитимуть ексвійськкома Одеси Євгена Борисова за підробку довідок та збагачення

Ексвійськком Борисов під час суду. Фото: Суспільне

Проти колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова завершили ще одне розслідування. Він підробив документи, щоб отримати статус пораненого під час війни. Завдяки цьому незаконно отримав сотні тисяч гривень і відпочивав за кордоном.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Ще одна справа

Працівники ДБР зібрали докази, щодо колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП, який сфальсифікував документи, аби видати свою небойову травму за бойове поранення. На підставі підроблених довідок він отримав додаткову винагороду на 250 тисяч гривень і п’ять місяців відпустки на лікування. Частину цього часу чоловік провів за кордоном та навіть придбав нерухомість у ЄС.

Йому інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу, серед них — підробка документів та перешкоджання роботі Збройних сил. Максимальне покарання, яке загрожує ексвійськовому посадовцю, — до 10 років ув’язнення. Наразі обвинувачений та його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього її передадуть до суду.

Які провадження відкриті

Це не єдине провадження проти колишнього військкома. Стосовно Євгена Борисова вже відкриті справи щодо незаконного збагачення на понад 140 мільйонів гривень, ухилення від служби, використання підроблених документів і відмивання коштів. За матеріалами ДБР, суд арештовував його майно за кордоном, зокрема розкішний будинок і офіс в іспанській Марбельї, а також автомобілі преміум-класу, оформлені на його родичів.

Що відомо про Борисова

Євген Борисов — колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП, який став фігурантом низки кримінальних справ. За даними слідства, він незаконно привласнив майже 150 мільйонів гривень під час перебування на посаді. Родина Борисова володіє елітною нерухомістю в Іспанії — віллою площею понад 850 квадратних метрів та офісом у курортній Марбельї. В Україні у нього також арештовано будинки, квартири, земельні ділянки та автомобілі преміумкласу.

Окрім корупційних злочинів, йому інкримінують ухилення від служби, самовільне залишення частини та використання підроблених документів. У липні 2023 року його затримали у Києві, де він, за даними ДБР, намагався уникнути покарання, змінюючи телефони й автомобілі.

Окрім корупційних злочинів, йому інкримінують ухилення від служби, самовільне залишення частини та використання підроблених документів. У липні 2023 року його затримали у Києві, де він, за даними ДБР, намагався уникнути покарання, змінюючи телефони й автомобілі.