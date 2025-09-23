Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Одеса Командир на Одещині обіцяв звільнити від служби та фронту — ціна

Командир на Одещині обіцяв звільнити від служби та фронту — ціна

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 11:07
На Одещині командира затримали за хабар у 2 тисячі доларів
Слідчі під час затримання військового. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині військовий вимагав від підлеглого хабар. За гроші він обіцяв звільнення від служби та уникнення відправлення на фронт. За скоєне йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Хабар за звільнення

38-річний командир відділення однієї з військових частин в Одеській області вимагав від підлеглого солдата 2 000 доларів. За цю суму обіцяв "звільнити" його від несення служби та відправлення до зони бойових дій. Солдат повідомив про вимагання правоохоронцям. Коли командир отримав гроші, його одразу затримали. Кошти вилучили як речові докази.

В Одесі затримали військового за хабар
Затриманий військовий у кабінеті. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Військовому повідомили про підозру за ч.3 ст.368 КК України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави.

В Одесі затримали військового за хабар
Гроші, які вилучили під час затримання. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми писали, що ексначальника ТЦК Євгена Борисова судитимуть за підробку документів. Також ми повідомляли, що в Одесі судитимуть чиновника міськради, який вимагав хабар.

Одеса хабар Одеська область ув'язнені Новини Одеси командир
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
