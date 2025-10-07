Суд в Одессе: за 11 тысяч долларов продавали фиктивную отсрочку за 11 тысяч долларов

Правоохранитель заполняет документы. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе двое мужчин обещали помочь военнообязанному избежать мобилизации. Они уверяли, что могут "решить вопрос" через связи в территориальном центре комплектования. Правоохранители задержали дельцов, им грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

28-летний и 45-летний жители Одессы нашли клиента, который хотел избежать призыва, и пообещали обеспечить ему отсрочку с помощью поддельных документов. За деньги должны были оформить фиктивную справку об уходе за якобы больным отцом. "Услуги" дельцы оценили в 11 тысяч долларов. Правоохранители задокументировали преступление и задержали мужчин, когда те получили первый транш — 5 тысяч долларов и документы, которые те собирались подать в один из ТЦК. Остальную сумму одессит должен был передать после получения фиктивной справки.

Деньги и телефон, которые изъяли у злоумышленников. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Во время обысков у злоумышленников изъяли деньги, телефоны и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Их взяли под стражу, но они внесли залог. Дело уже передано в суд. Мужчин обвиняют в злоупотреблении влиянием, то есть в вымогательстве денег за влияние на решение должностных лиц. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали пару, которая помогала мужчинам выехать за границу. Также мы писали, что в Одесской области инспектор пограничной службы организовал схему побега за границу.