Українець заробив 450 тисяч євро на втечі ухилянтів через Молдову

У Молдові судитимуть 27-річного громадянина України, який організував незаконну схему переправлення чоловіків за кордон, щоб ті уникли мобілізації. За три роки він отримав від клієнтів сотні тисяч євро. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в прокуратурі Молдови.

Деталі справи

Молдовська прокуратура передала до суду справу проти 27-річного українця, який створив схему незаконного перетину кордону для співвітчизників, що хотіли уникнути служби в армії. За даними слідства, з 2022 по 2024 рік він працював "координатором" і "банкіром" злочинної групи. Чоловік отримував гроші від клієнтів у криптовалюті, після чого обмінював їх на долари США через онлайн-платформи.

Загалом йому вдалося заробити понад 9 мільйонів леїв — це приблизно понад 20 мільйонів гривень. За незаконний перетин кожен "ухилянт" платив від 5 до 10 тисяч доларів. Група переправляла їх через територію Придністров’я, між українським селом Великоплоске та молдовськими Малаєштами. Підозрюваний особисто займався пошуком клієнтів і складав маршрути втечі до Німеччини. Для зв’язку з іншими учасниками він використовував месенджер Telegram і зашифровані канали.

Як покарають

Тепер чоловіка судитимуть у Кишиневі. Якщо його провину доведуть, він може провести за ґратами до 12 років і сплатити штраф до 1 мільйона леїв.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі до суду потрапили чоловіки, які допомагали ухилянтам отримати відстрочку від мобілізації. Також ми повідомляли, що на Одещині прикордонник продавав тури до Молдови.