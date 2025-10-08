Украинец заработал 450 тысяч евро на побеге уклонистов через Молдову

Заработал состояние на беглецах — в Молдове будут судить украинца
В Молдове будут судить 27-летнего гражданина Украины, который организовал незаконную схему переправки мужчин за границу, чтобы те избежали мобилизации. За три года он получил от клиентов сотни тысяч евро. Ему грозит заключение в тюрьму.
Об этом сообщили в прокуратуре Молдовы.
Детали дела
Молдавская прокуратура передала в суд дело против 27-летнего украинца, который создал схему незаконного пересечения границы для соотечественников, которые хотели избежать службы в армии. По данным следствия, с 2022 по 2024 год он работал "координатором" и "банкиром" преступной группы. Мужчина получал деньги от клиентов в криптовалюте, после чего обменивал их на доллары США через онлайн-платформы.
В целом ему удалось заработать более 9 миллионов леев — это примерно более 20 миллионов гривен. За незаконное пересечение каждый "уклонист" платил от 5 до 10 тысяч долларов. Группа переправляла их через территорию Приднестровья, между украинским селом Великоплоское и молдавскими Малаештамы. Подозреваемый лично занимался поиском клиентов и составлял маршруты побега в Германию. Для связи с другими участниками он использовал мессенджер Telegram и зашифрованные каналы.
Как накажут
Теперь мужчину будут судить в Кишиневе. Если его вину докажут, он может провести за решеткой до 12 лет и заплатить штраф до 1 миллиона леев.
