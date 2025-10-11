Будут судить водителя маршрутки, перевернувшегося на трассе Одесса-Рени

Авария на трассе Одесса-Рени. Фото: Нацполиция

В Одесской области на скамью подсудимых отправили водителя маршрутки, который спровоцировал ДТП с травмированием пассажира. Авария произошла недалеко от Татарбунар, когда автобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся.

Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Авария на трассе Одесса-Рени

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего жителя Раздельнянского района. Именно он управлял пассажирским автобусом сообщением Килия — Одесса. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к травмированию пассажира.

Авария произошла в июле этого года вечером на трассе Одесса-Рени, вблизи города Татарбунары. По данным следствия, водитель был невнимательным и не выбрал безопасную скорость. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся.

В салоне на момент ДТП находились пятеро пассажиров. Больше всего пострадал 49-летний мужчина — его госпитализировали с переломом руки средней степени тяжести. Водитель, как показала проверка, был трезвым.

Какое наказание водителю за вызванную аварию

Следователи предъявили водителю обвинение в нарушении правил дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управления транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, в Одесской области военнослужащий сбил 17-летнего парня на электросамокате. Также в Приморском районе Одессы военнослужащая сбила человека на пешеходном переходе.