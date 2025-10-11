Судитимуть водія маршрутки, що перекинувся на трасі Одеса-Рені

Аварія на трасі Одеса-Рені. Фото: Нацполіція

На Одещині на лаву підсудних відправили водія маршрутки, який спричинив ДТП із травмуванням пасажира. Аварія сталася неподалік Татарбунар, коли автобус із пасажирами вилетів у кювет і перекинувся.

Про це у суботу, 11 жовтня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Аварія на трасі Одеса-Рені

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо 55-річного жителя Роздільнянського району. Саме він керував пасажирським автобусом сполученням Кілія — Одеса. Чоловіка обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування пасажира.

Аварія сталася в липні цього року ввечері на трасі Одеса-Рені, поблизу міста Татарбунари. За даними слідства, водій був неуважним і не обрав безпечну швидкість. Внаслідок цього автобус з’їхав у кювет і перекинувся.

У салоні на момент ДТП перебували п’ятеро пасажирів. Найбільше постраждав 49-річний чоловік — його госпіталізували з переломом руки середнього ступеня тяжкості. Водій, як показала перевірка, був тверезим.

Яке покарання водієві за спричинену аварію

Слідчі висунули керманичу обвинувачення в порушенні правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керування транспортними засобами на такий самий строк.

Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець збив 17-річного хлопця на електросамокаті. Також у Приморському районі Одеси військовослужбовиця збила людину на пішохідному переході.