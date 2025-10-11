Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Аварія на трасі Одеса-Рені — судитимуть водія автобуса

Аварія на трасі Одеса-Рені — судитимуть водія автобуса

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 10:55
Судитимуть водія маршрутки, що перекинувся на трасі Одеса-Рені
Аварія на трасі Одеса-Рені. Фото: Нацполіція

На Одещині на лаву підсудних відправили водія маршрутки, який спричинив ДТП із травмуванням пасажира. Аварія сталася неподалік Татарбунар, коли автобус із пасажирами вилетів у кювет і перекинувся. 

Про це у суботу, 11 жовтня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області. 

Реклама
Читайте також:

Аварія на трасі Одеса-Рені

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо 55-річного жителя Роздільнянського району. Саме він керував пасажирським автобусом сполученням Кілія — Одеса. Чоловіка обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування пасажира.

Аварія сталася в липні цього року ввечері на трасі Одеса-Рені, поблизу міста Татарбунари. За даними слідства, водій був неуважним і не обрав безпечну швидкість. Внаслідок цього автобус з’їхав у кювет і перекинувся.

У салоні на момент ДТП перебували п’ятеро пасажирів. Найбільше постраждав 49-річний чоловік — його госпіталізували з переломом руки середнього ступеня тяжкості. Водій, як показала перевірка, був тверезим.

Яке покарання водієві за спричинену аварію

Слідчі висунули керманичу обвинувачення в порушенні правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керування транспортними засобами на такий самий строк.

Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець збив 17-річного хлопця на електросамокаті. Також у Приморському районі Одеси військовослужбовиця збила людину на пішохідному переході.

ДТП Одеса аварія Одеська область Новини Одеси травма
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації