Головна Одеса На Одещині військовий збив підлітка та втік — як покарали

На Одещині військовий збив підлітка та втік — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 01:36
Нетверезий військовий збив підлітка в Одеській області
Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: shutterstock.com

В Одеській області військовослужбовець на автомобілі збив 17-річного хлопця на електросамокаті. Постраждалий отримав тяжкі травми та більше року лікувався. Водій визнав провину та розкаявся. Однак суд все одно ухвалив рішення.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У селі Степанівка Роздільнянського району п’яний військовий скоїв ДТП. У його крові було 1,35 проміле алкоголю. Керуючи автомобілем Mercedes-Benz E220 зі швидкістю близько 50 кілометрів на годину, він не впорався з керуванням та збив 17-річного хлопеця, який їхав на самокаті. Після наїзду підліток отримав черепно-мозкову травму, переломи обох ніг із частковою ампутацією стопи та численні забої. Водій залишив потерпілого без допомоги, хоча міг надати першу медичну допомогу та викликати швидку.

Постраждалого виявили випадкові свідки та доправили до лікарні в Одесу. Підліток провів понад рік лікувався та переніс шість складних операцій. Наразі хлопець пересувається на милицях та потребує подальшого лікування.

Як покарали

Обвинувачений повністю визнав провину у суді, підтвердив всі обставини ДТП та висловив каяття. Його дружина перерахувала сім’ї потерпілого 24 000 грн для лікування сина. Суд врахував повне визнання вини та дії обвинуваченого після аварії.

Докази винуватості включають медичні висновки, протоколи огляду місця ДТП, автотехнічні та трасологічні експертизи, які підтвердили, що автомобіль був справний, а водій керував ним у нетверезому стані. Військовослужбовця покарали за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 286-1 (керування в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження);
  • ч. 1 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги особи в небезпечному для життя стані).

Йому призначено 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 6 років, строк відбування якого обчислюється з моменту затримання. Крім того, обвинувачений має відшкодувати матеріальну шкоду 28 914,90 грн, моральну шкоду 700 000 грн, витрати на правничу допомогу 15 000 грн та державні витрати на експертизи 20 446,56 грн. Частину речових доказів буде знищено, автомобіль і електросамокат повертаються власникам.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Харкові винесли вирок військовослужбовцю ТЦК, який побив вчителя. Також ми писали, що суд залишив під вартою бійця, якого підозрюють у катуванні українців в полоні.

Одеса суд Одеська область Кримінал Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
