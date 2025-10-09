Нетрезвый военный сбил подростка в Одесской области

Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В Одесской области военнослужащий на автомобиле сбил 17-летнего парня на электросамокате. Пострадавший получил тяжелые травмы и больше года лечился. Водитель признал вину и раскаялся. Однако суд все равно принял решение.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В селе Степановка Раздельнянского района пьяный военный совершил ДТП. В его крови было 1,35 промилле алкоголя. Управляя автомобилем Mercedes-Benz E220 со скоростью около 50 километров в час, он не справился с управлением и сбил ехавшего на самокате 17-летнего парня. После наезда подросток получил черепно-мозговую травму, переломы обеих ног с частичной ампутацией стопы и многочисленные ушибы. Водитель оставил пострадавшего без помощи, хотя мог оказать первую медицинскую помощь и вызвать скорую.

Пострадавшего обнаружили случайные свидетели и доставили в больницу в Одессу. Подросток провел более года лечился и перенес шесть сложных операций. Сейчас парень передвигается на костылях и нуждается в дальнейшем лечении.

Как наказали

Обвиняемый полностью признал вину в суде, подтвердил все обстоятельства ДТП и выразил раскаяние. Его жена перечислила семье потерпевшего 24 000 грн для лечения сына. Суд учел полное признание вины и действия обвиняемого после аварии.

Доказательства виновности включают медицинские заключения, протоколы осмотра места ДТП, автотехнические и трасологические экспертизы, которые подтвердили, что автомобиль был исправен, а водитель управлял им в нетрезвом состоянии. Военнослужащего наказали по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 286-1 (управление в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения);

ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица в опасном для жизни состоянии).

Ему назначено 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 6 лет, срок отбывания которого исчисляется с момента задержания. Кроме того, обвиняемый должен возместить материальный ущерб 28 914,90 грн, моральный ущерб 700 000 грн, расходы на юридическую помощь 15 000 грн и государственные расходы на экспертизы 20 446,56 грн. Часть вещественных доказательств будет уничтожена, автомобиль и электросамокат возвращаются владельцам.

Напомним, мы сообщали, что в Харькове вынесли приговор военнослужащему ТЦК, избившему учителя. Также мы писали, что суд оставил под стражей бойца, подозреваемого в пытках украинцев в плену.