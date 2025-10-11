Відео
Головна Одеса В Одесі військова збила пішохода — як покарали

В Одесі військова збила пішохода — як покарали

Дата публікації: 11 жовтня 2025 01:36
Військова з Хмельниччини збила пішохідку в Одесі — вирок суду
Молоток судді на документах. Фото ілюстративне: freepik

У Приморському районі Одеси на вулиці Розкидайлівська військовослужбовиця збила людину на пішохідному переході. Потерпілий отримав травми середньої тяжкості. Суд визнав водійку винною, їй призначили покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Військовослужбовиця контрактної служби, уродженка міста Кам'янець-Подільський їхала по вулиці Розкидайлівська. Водійка збила жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Пішохідка отримала переломи тазових кісток, забої грудної клітки та голови, а також садна на тілі. Медики визнали ці травми середньої тяжкості — лікування тривало понад три тижні.

Як покарали

Військова співпрацювала зі слідчими. Під час суду вона повністю визнала провину, щиро розкаялась і відшкодувала потерпілій 30 тисяч гривень. Суд врахував, що жінка служить в армії, раніше не притягувалася до відповідальності та має дитину. Вирок — штраф 51 тисяча гривень і позбавлення водійських прав на один рік.

Позов потерпілої про додаткове відшкодування суд не задовольнив — доказів матеріальної шкоди виявилось недостатньо. Арешт на автомобіль Mazda 6 скасували, і його повернули власниці. 

Нагадаємо, ми писали, що Коломийський міськрайонний суд скасував штраф, призначений чоловікові за звинуваченням в ухиленні від мобілізації. Також ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який збив підлітка.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
