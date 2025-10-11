Видео
Україна
Видео

В Одессе военная сбила пешехода — как наказали

В Одессе военная сбила пешехода — как наказали

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 01:36
Военная из Хмельницкой области сбила пешехода в Одессе - приговор суда
Молоток судьи на документах. Фото иллюстративное: freepik

В Приморском районе Одессы на улице Раскидайловская военнослужащая сбила человека на пешеходном переходе. Пострадавший получил травмы средней тяжести. Суд признал водительницу виновной, ей назначили наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Военнослужащая контрактной службы, уроженка города Каменец-Подольский ехала по улице Раскидайловская. Водитель сбила женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Пешеходка получила переломы тазовых костей, ушибы грудной клетки и головы, а также ссадины на теле. Медики признали эти травмы средней тяжести — лечение длилось более трех недель.

Как наказали

Военная сотрудничала со следователями. Во время суда она полностью признала вину, искренне раскаялась и возместила потерпевшей 30 тысяч гривен. Суд учел, что женщина служит в армии, ранее не привлекалась к ответственности и имеет ребенка. Приговор — штраф 51 тысяча гривен и лишение водительских прав на один год.

Иск потерпевшей о дополнительном возмещении суд не удовлетворил — доказательств материального ущерба оказалось недостаточно. Арест на автомобиль Mazda 6 отменили, и его вернули владелице.

Напомним, мы писали, что Коломыйский горрайонный суд отменил штраф, назначенный мужчине по обвинению в уклонении от мобилизации. Также мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который сбил подростка.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
