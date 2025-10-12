Хабар у Подільську: чоловік хотів "прибрати" з розшуку військового

Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

В Одесі суд визнав винним чоловіка, який передав хабар правоохоронцю, аби "прибрати" з бази даних свого знайомого-втікача з армії. За 5 тисяч доларів він обіцяв домовитись із капітаном поліції, щоб зняти військового з розшуку.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий дав хабар, щоб зникнути з розшуку

Як встановило слідство, мешканець Подільська звернувся до свого знайомого військовослужбовця, який самовільно покинув частину. Він запевнив, що має "вихід" на заступника начальника кримінальної поліції Подільського райуправління. За грошову винагороду офіцер нібито міг "розв'язати питання" — виключити військового з бази розшуку та гарантувати спокійне життя в регіоні.

Після розмов із поліцейським посередник повідомив, що "послуга" коштує 5 тисяч доларів. Частину суми — 1700 доларів — чоловік отримав 7 травня 2025 року просто на вулиці у Подільську. Гроші мали піти правоохоронцю, який погодився "прибрати" дані військового з бази.

Яке покарання за хабар

Правоохоронці задокументували передачу грошей. Суд визнав чоловіка винним у наданні неправомірної вигоди посадовій особі. Він визнав провину і пішов на угоду зі слідством.

Згідно з вироком, обвинувачений отримав 5 років позбавлення волі, але суд звільнив його від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк на два роки.

