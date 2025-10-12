Видео
Главная Одесса На Одесчине депутат угрожал военным оружием — приговор суда

На Одесчине депутат угрожал военным оружием — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 15:49
Депутат из Одесской области угрожал военным автоматом и получил приговор
В Одесской области депутат сельсовета приехал на блокпост с автоматом. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области депутат сельсовета стал фигурантом громкого дела после того, как направил автомат в сторону военных, которые проводили мобилизационные мероприятия. Мужчину обвинили в препятствовании деятельности Вооруженных сил и незаконном хранении боеприпасов.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Вооруженный конфликт на блокпосту

Из материалов следствия известно, что инцидент произошел 12 апреля 2025 года вблизи села Кислица Измаильского района. Депутат Сафьяновского сельского совета, приехал на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado к блокпосту, где военные проверяли документы у двух военнообязанных мужчин.

По данным суда, депутат направлял в военных самозарядный карабин АКС, угрожая его применением. После этого приказал мужчинам сесть в авто и вместе с ними уехал с места происшествия.

Во время обыска у депутата нашли патроны

В тот же день правоохранители провели обыск в фермерском хозяйстве депутата. В кладовой они обнаружили более 100 боевых патронов калибра 7,62 мм, пригодных к стрельбе из автоматического оружия.

Боеприпасы мужчина хранил без предусмотренного законом разрешения. Во время судебного разбирательства он признал свою вину, раскаялся и заявил, что "совершил большую ошибку".

Какое наказание депутату

Обвиняемым назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. Суд учел, что мужчина ранее не имел судимостей, имеет двоих детей и перечислил 610 тысяч гривен на нужды украинской армии.

Напомним, волынянин избил работника колонии. Также на Ивано-Франковщине суд признал виновным местного жителя, который незаконно рубил деревья на территории Карпатского национального природного парка.

Одесса оружие Одесская область Новости Одессы блокпост судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
