На Одещині депутат погрожував військовим зброєю — вирок суду

Дата публікації: 12 жовтня 2025 15:49
Депутат з Одещини погрожував військовим автоматом і отримав вирок
На Одещині депутат сільради приїхав на блокпост з автоматом. Фото ілюстративне: pixabay

На Одещині депутат сільради став фігурантом гучної справи після того, як направив автомат у бік військових, які проводили мобілізаційні заходи. Чоловіка звинуватили у перешкоджанні діяльності Збройних сил та незаконному зберіганні боєприпасів. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Озброєний конфлікт на блокпості

З матеріалів слідства відомо, що інцидент стався 12 квітня 2025 року поблизу села Кислиця Ізмаїльського району. Депутат Саф`янівської сільської ради, приїхав на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado до блокпоста, де військові перевіряли документи у двох військовозобов’язаних чоловіків.

За даними суду, депутат спрямовував у військових самозарядний карабін АКС, погрожуючи його застосуванням. Після цього наказав чоловікам сісти в авто й разом із ними поїхав із місця події.

Під час обшуку у депутата знайшли патрони

Того ж дня правоохоронці провели обшук у фермерському господарстві депутата. У кладовому приміщенні вони виявили понад 100 бойових патронів калібру 7,62 мм, придатних до стрільби з автоматичної зброї.

Боєприпаси чоловік зберігав без передбаченого законом дозволу. Під час судового розгляду він визнав свою вину, розкаявся і заявив, що "зробив велику помилку".

Яке покарання депутату

Обвинуваченим призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Суд врахував, що чоловік раніше не мав судимостей, має двох дітей і перерахував 610 тисяч гривень на потреби української армії.

Нагадаємо, волинянин побив працівника колонії. Також на Івано-Франківщині суд визнав винним місцевого жителя, який незаконно рубав дерева на території Карпатського національного природного парку.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
