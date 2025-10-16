В Одессе военный оштрафован за ношение кастета

Военный в Одессе носил с собой холодное оружие — как наказали
В Одессе военный приобрел на рынке нож-кастет и носил его при себе без разрешения. Полицейские остановили мужчину ночью возле жилого дома и изъяли оружие. Обвиняемый признал вину, однако наказания не избежал.
Детали дела
Военнослужащий одной из частей Одессы, матрос по званию, приобрел на "Привозе" нож-кастет за 200 гривен. Он имел деревянную ручку с металлическими вставками и небольшое лезвие около 5 сантиметров. Мужчина начал носить оружие при себе для самозащиты.
Около 23:40, его остановили полицейские на улице Варненской. Военный сразу признался, что имеет кастет, после чего правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и изъяли оружие. Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся и сотрудничал со следствием.
Как наказали
Суд учел эти обстоятельства как смягчающие и признал нецелесообразным дополнительное исследование доказательств. Судья признал мужчину виновным по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное ношение холодного оружия. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, военный должен уплатить 1591 гривну 80 копеек судебных расходов. Изъятый нож-кастет после вступления приговора в законную силу передадут в Главное управление Нацполиции в Одесской области.
