В Одессе военный оштрафован за ношение кастета

В Одессе военный приобрел на рынке нож-кастет и носил его при себе без разрешения. Полицейские остановили мужчину ночью возле жилого дома и изъяли оружие. Обвиняемый признал вину, однако наказания не избежал.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Военнослужащий одной из частей Одессы, матрос по званию, приобрел на "Привозе" нож-кастет за 200 гривен. Он имел деревянную ручку с металлическими вставками и небольшое лезвие около 5 сантиметров. Мужчина начал носить оружие при себе для самозащиты.

Около 23:40, его остановили полицейские на улице Варненской. Военный сразу признался, что имеет кастет, после чего правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и изъяли оружие. Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся и сотрудничал со следствием.

Как наказали

Суд учел эти обстоятельства как смягчающие и признал нецелесообразным дополнительное исследование доказательств. Судья признал мужчину виновным по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное ношение холодного оружия. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, военный должен уплатить 1591 гривну 80 копеек судебных расходов. Изъятый нож-кастет после вступления приговора в законную силу передадут в Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области военного наказали за хранение пстхотропов. Также мы писали, что в Одесской области военный поджег чужой дом.