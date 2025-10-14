Военного из Одессы оштрафовали за хранение каннабиса

Военный хранил психотропы — как наказал одесский суд
В Одессе военнослужащий приобрел и хранил каннабис для собственного употребления. Мужчина полностью признал вину. Несмотря на это суд все равно вынес приговор.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных дел.
Детали дела
Уроженец города Александрия, что на Кировоградщине незаконно приобрел и хранил наркотики. Следствие установило, что военный через мессенджер Telegram договорился с неизвестным лицом о покупке каннабиса. Получив координаты "закладки", он пошел по указанному адресу — на углу улиц Шполянской и Кладовищенской в Одессе. Там он забрал пакет с измельченным веществом.
Наркотик он положил в карман шорт и хранил для собственного употребления. Впоследствии военнослужащего остановили полицейские возле переулка Почтового. Во время проверки мужчина сам сообщил, что имеет при себе каннабис. У него изъяли пакет с 6,3 граммами вещества.
Как наказали
Обвиняемый признал вину, раскаялся и согласился на упрощенное рассмотрение дела без судебного заседания. Потерпевших по делу не было. Суд признал военного виновным по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, с мужчины взыщут 3 565 гривен процессуальных расходов за проведение экспертизы. Изъятый каннабис суд постановил уничтожить.
