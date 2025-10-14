Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный хранил психотропы — как наказал одесский суд

Военный хранил психотропы — как наказал одесский суд

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 01:36
Военного из Одессы оштрафовали за хранение каннабиса
Молоток судьи. Фото иллюстративное: pexels

В Одессе военнослужащий приобрел и хранил каннабис для собственного употребления. Мужчина полностью признал вину. Несмотря на это суд все равно вынес приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных дел.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Уроженец города Александрия, что на Кировоградщине незаконно приобрел и хранил наркотики. Следствие установило, что военный через мессенджер Telegram договорился с неизвестным лицом о покупке каннабиса. Получив координаты "закладки", он пошел по указанному адресу — на углу улиц Шполянской и Кладовищенской в Одессе. Там он забрал пакет с измельченным веществом.

Наркотик он положил в карман шорт и хранил для собственного употребления. Впоследствии военнослужащего остановили полицейские возле переулка Почтового. Во время проверки мужчина сам сообщил, что имеет при себе каннабис. У него изъяли пакет с 6,3 граммами вещества.

Как наказали

Обвиняемый признал вину, раскаялся и согласился на упрощенное рассмотрение дела без судебного заседания. Потерпевших по делу не было. Суд признал военного виновным по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, с мужчины взыщут 3 565 гривен процессуальных расходов за проведение экспертизы. Изъятый каннабис суд постановил уничтожить.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который предлагал взятку правоохранителю. Также мы писали, что в Одессе военная вынесла приговор за то, что сбила пешехода.

Одесса суд наркотики Одесская область Новости Одессы судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации