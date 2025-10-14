Відео
Військовий зберігав психотропи — як покарав одеський суд

Дата публікації: 14 жовтня 2025 01:36
Військового з Одеси оштрафували за зберігання канабісу
Молоток судді. Фото ілюстративне: pexels

В Одесі військовослужбовець придбав та зберігав канабіс для власного вживання. Чоловік повністю визнав провину. Попри це суд все одно виніс вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Уродженець міста Олександрія, що на Кіровоградщині незаконно придбав і зберігав наркотики. Слідство встановило, що військовий через месенджер Telegram домовився з невідомою особою про купівлю канабісу. Отримавши координати "закладки", він пішов за вказаною адресою — на розі вулиць Шполянської та Кладовищенської в Одесі. Там він забрав пакет із подрібненою речовиною.

Наркотик він поклав до кишені шортів і зберігав для власного вживання. Згодом військовослужбовця зупинили поліцейські біля провулку Поштового. Під час перевірки чоловік сам повідомив, що має при собі канабіс. У нього вилучили пакет із 6,3 грамами речовини.

Як покарали

Обвинувачений визнав провину, розкаявся та погодився на спрощений розгляд справи без судового засідання. Потерпілих у справі не було. Суд визнав військового винним за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, з чоловіка стягнуть 3 565 гривень процесуальних витрат за проведення експертизи. Вилучений канабіс суд постановив знищити.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який пропонував хабар правоохоронцю. Також ми писали, що в Одесі військова отримала вирок за те, що збила пішохода.

Одеса суд наркотики Одеська область Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
