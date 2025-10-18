В Одессе солдата осудили за хранение наркотиков

Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий во время службы приобрел психотропное вещество через мессенджер. Солдат использовал наркотики для собственного употребления. За содеянное его наказал суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

28-летний военнослужащий из Днепропетровской области, во время службы заказал в Telegram особо опасное психотропное вещество PVP. Мужчина получил "закладку" возле дома на улице Мельницкой в Одессе, где хранил наркотик для собственного употребления без цели сбыта.

Полицейские изъяли у него пакет с кристаллическим веществом массой 0,39 грамма. Экспертиза подтвердила, что это — запрещенный психотроп PVP. Обвиняемый признал свою вину и попросил суд рассмотреть дело без его участия.

Как наказали

Суд учел искреннее раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. Военному назначили год пробационного надзора и обязали регулярно отмечаться в пробационной службе, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы страны без разрешения. Также он должен уплатить более 5 тысяч гривен судебных расходов.

