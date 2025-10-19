Суд в Одесской области наказал морпеха за угрозы полицейскому

Пьяный военный угрожал полицейскому на Одесчине — приговор
В Одесской области военнослужащий морской пехоты во время конфликта с правоохранителем угрожал ему физической расправой. Инцидент произошел после вызова полиции на семейную ссору.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Конфликт с полицейским
Инцидент произошел 26 июня 2025 года в одном из сел Белгород-Днестровского района. Правоохранители получили вызов о домашнем насилии. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, нетрезвый военнослужащий морской пехоты начал ругаться и угрожать капитану полиции физической расправой.
Как установил суд, мужчина замахнулся кулаком в сторону полицейского, заставив того применить меры принуждения — физическую силу и спецсредства.
Что известно об обвиняемом
Подсудимым оказался уроженец села Григорьевка Одесской области, который проходил службу в морской пехоте по мобилизации. Ранее мужчина уже имел судимости, в частности за хранение наркотиков и нанесение телесных повреждений.
На момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. В суде признал свою вину и объяснил, что "сорвался из-за эмоций", просил не лишать его свободы.
Какой приговор за угрозу полицейскому
Суд признал военного виновным по статье угроза насилием в отношении работника правоохранительного органа. При принятии решения суд учел искреннее раскаяние подсудимого, но также учел, что он ранее судим и имеет высокий риск повторного правонарушения. В результате суд назначил ему два года ограничения свободы.
