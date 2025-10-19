Видео
Главная Одесса Пьяный военный угрожал полицейскому на Одесчине — приговор

Пьяный военный угрожал полицейскому на Одесчине — приговор

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 01:29
обновлено: 16:28
Суд в Одесской области наказал морпеха за угрозы полицейскому
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области военнослужащий морской пехоты во время конфликта с правоохранителем угрожал ему физической расправой. Инцидент произошел после вызова полиции на семейную ссору.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Конфликт с полицейским

Инцидент произошел 26 июня 2025 года в одном из сел Белгород-Днестровского района. Правоохранители получили вызов о домашнем насилии. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, нетрезвый военнослужащий морской пехоты начал ругаться и угрожать капитану полиции физической расправой.

Как установил суд, мужчина замахнулся кулаком в сторону полицейского, заставив того применить меры принуждения — физическую силу и спецсредства.

Что известно об обвиняемом

Подсудимым оказался уроженец села Григорьевка Одесской области, который проходил службу в морской пехоте по мобилизации. Ранее мужчина уже имел судимости, в частности за хранение наркотиков и нанесение телесных повреждений.

На момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. В суде признал свою вину и объяснил, что "сорвался из-за эмоций", просил не лишать его свободы.

Какой приговор за угрозу полицейскому

Суд признал военного виновным по статье угроза насилием в отношении работника правоохранительного органа. При принятии решения суд учел искреннее раскаяние подсудимого, но также учел, что он ранее судим и имеет высокий риск повторного правонарушения. В результате суд назначил ему два года ограничения свободы.

Напомним, в Кропивницком мужчина отказался служить, потому что боялся за жизнь и состояние здоровья родителей. Также мы писали, что в Одессе военнослужащий во время службы приобрел психотропное вещество через мессенджер.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
