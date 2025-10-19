АРМА шукає управителя для причалів Чорноморського рибного порту

Для причалів Чорноморського рибпорту шукають нового управителя. Фото: АРМА

На Одещині оголосили пошук управителя для комплексу причалів Чорноморського рибного порту. Йдеться про стратегічний об’єкт, розташований у Бурлачій Балці під Одесою, який раніше фігурував у кримінальному провадженні.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

Реклама

Читайте також:

Причал Чорноморського рибпорту. Фото: АРМА

Для причалів Чорноморського рибпорту шукають управителя

Відповідно до інформації, АРМА розпочало процедуру добору компанії або підприємця, який зможе взяти в управління єдиний комплекс причалів ТОВ "Чорноморський рибний порт". Об’єкт включає шість основних причалів (№1-6) і реконструйований причал №4 (до реконструкції — причали №7-10), що розташовані за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1.

Скандал з причалами

Причали входять до складу підприємства, яке забезпечувало рибну логістику в акваторії порту. Актив був переданий в управління державі за рішенням Київського районного суду Одеси від 29 травня 2025 року у справі №947/24134/23. Кримінальне провадження стосувалося ймовірного зловживання під час використання об’єктів портової інфраструктури.

Поліція підозрює, що посадовці ТОВ "Чорноморський рибний порт" могли "переписати" на себе державні водні ділянки біля причалів у Сухому лимані. За версією слідства, у 2019 році через держреєстратора в Держреєстрі оформили приватну власність на операційні акваторії (водний простір біля причалів), щоб брати гроші з суден і фактично керувати цими державними активами.

Суд арештував і самі причали, і "водні" ділянки біля них, визнав їх речовими доказами та передав в управління АРМА, аби зберегти їхню вартість, поки триває слідство.



Чорноморський рибпорт. Фото: АРМА

Що очікують від нових управителів

В АРМА пояснили, що новий управитель має забезпечити стабільну роботу причалів і надходження до державного бюджету. Від претендентів очікують пропозицій щодо ефективного використання майна, орієнтовних доходів і витрат, а також плану розвитку інфраструктури.

Вежа при в'їзді на причали. Фото: АРМА

Додамо, згідно з процедурою, управитель буде обраний через відкриті торги відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Переможець підпише договір з АРМА та відповідатиме за утримання й експлуатацію комплексу.

Нагадаємо, директорку підприємства у Донецькій області підозрюють в ухиленні від сплати податків у розмірі 30 млн грн під час постачання захисних споруд. Окрім цього у Львові викрили посадовців одного з університетів, які провернули махінації із закупівлями техніки.