Головна Одеса На Одещині шукають управителя для Чорноморського рибпорту

На Одещині шукають управителя для Чорноморського рибпорту

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 11:07
Оновлено: 10:23
АРМА шукає управителя для причалів Чорноморського рибного порту
Для причалів Чорноморського рибпорту шукають нового управителя. Фото: АРМА

На Одещині оголосили пошук управителя для комплексу причалів Чорноморського рибного порту. Йдеться про стратегічний об’єкт, розташований у Бурлачій Балці під Одесою, який раніше фігурував у кримінальному провадженні.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

Чорноморський рибний порт
Причал Чорноморського рибпорту. Фото: АРМА

Для причалів Чорноморського рибпорту шукають управителя

Відповідно до інформації, АРМА розпочало процедуру добору компанії або підприємця, який зможе взяти в управління єдиний комплекс причалів ТОВ "Чорноморський рибний порт". Об’єкт включає шість основних причалів (№1-6) і реконструйований причал №4 (до реконструкції — причали №7-10), що розташовані за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1.

Скандал з причалами

Причали входять до складу підприємства, яке забезпечувало рибну логістику в акваторії порту. Актив був переданий в управління державі за рішенням Київського районного суду Одеси від 29 травня 2025 року у справі №947/24134/23. Кримінальне провадження стосувалося ймовірного зловживання під час використання об’єктів портової інфраструктури. 

Поліція підозрює, що посадовці ТОВ "Чорноморський рибний порт" могли "переписати" на себе державні водні ділянки біля причалів у Сухому лимані. За версією слідства, у 2019 році через держреєстратора в Держреєстрі оформили приватну власність на операційні акваторії (водний простір біля причалів), щоб брати гроші з суден і фактично керувати цими державними активами.

Суд арештував і самі причали, і "водні" ділянки біля них, визнав їх речовими доказами та передав в управління АРМА, аби зберегти їхню вартість, поки триває слідство.
 

На Одещині шукають управителя для Чорноморського рибпорту
Чорноморський рибпорт. Фото: АРМА

Що очікують від нових управителів

В АРМА пояснили, що новий управитель має забезпечити стабільну роботу причалів і надходження до державного бюджету. Від претендентів очікують пропозицій щодо ефективного використання майна, орієнтовних доходів і витрат, а також плану розвитку інфраструктури.

В'їзд на причали рибпорту
Вежа при в'їзді на причали. Фото: АРМА

Додамо, згідно з процедурою, управитель буде обраний через відкриті торги відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Переможець підпише договір з АРМА та відповідатиме за утримання й експлуатацію комплексу.

Нагадаємо, директорку підприємства у Донецькій області підозрюють в ухиленні від сплати податків у розмірі 30 млн грн під час постачання захисних споруд. Окрім цього у Львові викрили посадовців одного з університетів, які провернули махінації із закупівлями техніки.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
