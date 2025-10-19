Видео
Видео

В Одесской области ищут управляющего для Черноморского рыбпорта

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 11:07
обновлено: 10:23
АРМА ищет управляющего для причалов Черноморского рыбного порта
Для причалов Черноморского рыбпорта ищут нового управляющего. Фото: АРМА

В Одесской области объявили поиск управляющего для комплекса причалов Черноморского рыбного порта. Речь идет о стратегическом объекте, расположенном в Бурлачей Балке под Одессой, который ранее фигурировал в уголовном производстве.

Соответствующая информация обнародована на сайте Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

Чорноморський рибний порт
Причал Черноморского рыбпорта. Фото: АРМА

Для причалов Черноморского рыбпорта ищут управляющего

Согласно информации, АРМА начало процедуру отбора компании или предпринимателя, который сможет взять в управление единый комплекс причалов ООО "Черноморский рыбный порт". Объект включает шесть основных причалов (№1-6) и реконструированный причал №4 (до реконструкции — причалы №7-10), расположенные по адресу: Одесская область, г. Черноморск, с. Бурлачья Балка, ул. Центральная, 1.

Скандал с причалами

Причалы входят в состав предприятия, которое обеспечивало рыбную логистику в акватории порта. Актив был передан в управление государству по решению Киевского районного суда Одессы от 29 мая 2025 года по делу №947/24134/23. Уголовное производство касалось вероятного злоупотребления при использовании объектов портовой инфраструктуры.

Полиция подозревает, что должностные лица ООО "Черноморский рыбный порт" могли "переписать" на себя государственные водные участки возле причалов в Сухом лимане. По версии следствия, в 2019 году через госрегистратора в Госреестре оформили частную собственность на операционные акватории (водное пространство возле причалов), чтобы брать деньги с судов и фактически управлять этими государственными активами.

Суд арестовал и сами причалы, и "водные" участки возле них, признал их вещественными доказательствами и передал в управление АРМА, чтобы сохранить их стоимость, пока идет следствие.

На Одещині шукають управителя для Чорноморського рибпорту
Черноморский рыбпорт. Фото: АРМА

Что ожидают от новых управляющих

В АРМА объяснили, что новый управляющий должен обеспечить стабильную работу причалов и поступления в государственный бюджет. От претендентов ожидают предложений по эффективному использованию имущества, ориентировочных доходов и расходов, а также плана развития инфраструктуры.

В'їзд на причали рибпорту
Башня при въезде на причалы. Фото: АРМА

Добавим, согласно процедуре, управляющий будет выбран через открытые торги в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках". Победитель подпишет договор с АРМА и будет отвечать за содержание и эксплуатацию комплекса.

Напомним, директора предприятия в Донецкой области подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 30 млн грн при поставке защитных сооружений. Кроме этого во Львове разоблачили должностных лиц одного из университетов, которые провернули махинации с закупками техники.

Одесса АРМА порт Одесская область Новости Одессы рыба
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
