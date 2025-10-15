СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удар по Одессе

Задержание вражеского агента. Фото: Служба безопасности Украины

Житель Одессы помогал готовить новую ракетно-дроновою атаку по городу. Он собирал координаты для удара и наблюдал за позициями ПВО и военных. Ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Детали дела

Контрразведка СБУ задержала 52-летнего одессита, завербованного ФСБ для корректировки комбинированного удара по городу. Агент попал в поле зрения оккупантов из-за публикаций в соцсети "Одноклассники", где призывал к захвату региона.

Он отслеживал позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ. А также мобильные огневые группы, защищающие воздушное пространство Одессы. Во время воздушных тревог фигурант объезжал различные районы на собственном авто, фотографировал оборонительные укрепления и места сосредоточения военных на морском побережье. Собранные данные он передавал кадровому сотруднику ФСБ, личность которого уже установили.

Как накажут

После задержания СБУ изъяла смартфон с "отчетами" для оккупантов. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали диверсантов, которые поджигали релейные шкафы. Также мы писали, что в Одессе задержали заместителя начальника местного БЭБ, который вел бизнес с оккупантами.