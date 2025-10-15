Відео
Головна Одеса Одесит коригував удари та здавав локації ППО — деталі

Одесит коригував удари та здавав локації ППО — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:12
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удар по Одесі
Затримання ворожого агента. Фото: Служба безпеки України

Житель Одеси допомагав готувати нову ракетно-дронову атаку по місту. Він збирав координати для удару та спостерігав за позиціями ППО і військових. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Читайте також:

Деталі справи

Контррозвідка СБУ затримала 52-річного одесита, завербованого ФСБ для коригування комбінованого удару по місту. Агент потрапив у поле зору окупантів через публікації у соцмережі "Однокласники", де закликав до захоплення регіону.

Він відстежував позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. А також мобільні вогневі групи, що захищають повітряний простір Одеси. Під час повітряних тривог фігурант об’їжджав різні райони на власному авто, фотографував оборонні укріплення та місця зосередження військових на морському узбережжі. Зібрані дані він передавав кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановили.

Як покарають

Після затримання СБУ вилучила смартфон із "звітами" для окупантів. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали диверсантів, які підпалювали релейні шафи. Також ми писали, що в Одесі затримали заступника начальника місцевого БЕБ, який вів бізнес з окупантами.

Одеса Одеська область держзрада Новини Одеси зрада атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
