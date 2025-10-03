Викриття агентів рф у Миколаєві: СБУ зірвала шпигунство

Затримана агентка РФ. Фото: Служба безпеки України

У Миколаєві агентка Росії та її співмешканець збирали секретні дані про українську оборонну промисловість. Вони мали передати окупантам інформацію про роботу заводу та розташування виробничих цехів. Їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Ворожі поплічники

У Миколаєві затримали жінку, яку завербувала російська спецслужба. Вона мала збирати дані про місця розосередження виробничих цехів та про державні оборонні замовлення. До справи вона залучила свого співмешканця — працівника відділу постачання одного із провідних оборонних заводів півдня України. Чоловік передав їй внутрішні дані про виконання замовлень. Жінка мала передати ці відомості "зв’язковому" — Сергію Лебедєву, агенту ФСБ з Донецька, відомому під псевдонімом "Лохматий". Втім, агентка не встигла передати інформацію.

Як покарають

СБУ затримала її з доказами у смартфоні. Обом повідомили про підозру у державній зраді та поширенні даних про ЗСУ. Жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Для її спільника вирішується питання щодо запобіжного заходу.

