Разоблачение агентов рф в Николаеве: СБУ сорвала шпионаж

Задержанный агент РФ. Фото: Служба безопасности Украины

В Николаеве агент России и ее сожитель собирали секретные данные об украинской оборонной промышленности. Они должны были передать оккупантам информацию о работе завода и расположении производственных цехов. Им грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Вражеские пособники

В Николаеве задержали женщину, которую завербовала российская спецслужба. Она должна была собирать данные о местах рассредоточения производственных цехов и о государственных оборонных заказах. К делу она привлекла своего сожителя — работника отдела снабжения одного из ведущих оборонных заводов юга Украины. Мужчина передал ей внутренние данные о выполнении заказов. Женщина должна была передать эти сведения "связному" — Сергею Лебедеву, агенту ФСБ из Донецка, известному под псевдонимом "Лохматий". Впрочем, агент не успела передать информацию.

Как накажут

СБУ задержала ее с доказательствами в смартфоне. Обоим сообщили о подозрении в государственной измене и распространении данных о ВСУ. Женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Для ее сообщника решается вопрос о мере пресечения.

