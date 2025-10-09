Відео
Україна
Головна Одеса Заступника начальника одеського БЕБ затримали — яка причина

Заступника начальника одеського БЕБ затримали — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 17:27
Затримали посадовця БЕБ Одеси, який співпрацював з ''ЛНР''
Затримання зловмисника в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі посадовець Бюро економічної безпеки продовжував вести бізнес на окупованій Луганщині. Його підприємство працювало під контролем Росії, сплачувало податки до бюджету Кремля і фактично підтримувало війну проти України. Чиновника та його спільника вже затримали.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Бізнес в окупації

За даними слідства, заступник керівника БЕБ був співзасновником компанії, що з 2013 року працювала на Луганщині. Після початку повномасштабного вторгнення Росії посадовець не лише зберіг свою частку в бізнесі, а й продовжував отримувати прибуток. Компанія нині діє на окупованій території, сплачує податки до бюджету окупантів та фактично фінансує її військову агресію. На офіційному сайті підприємства розміщено публікації із закликами підтримувати російських військових і посилання на збори коштів для армії Москви.

Як покарають

Правоохоронці затримали чиновника та його спільника — бізнесмена з Дніпра, який також володіє часткою у цьому підприємстві. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому інкримінують статтю за пособництво країні-агресорці (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі. Також він може втратити право обіймати керівні посади протягом 15 років, а його майно можуть конфіскувати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Миколаєві затримали агентів РФ, які здавали дані ворогу. Також ми писали, в Одесі викрили подружжя, яке готувало теракт проти військових.

Одеса Одеська область Кримінал Новини Одеси БЕБ затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
