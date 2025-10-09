Задержали чиновника БЭБ Одессы, который сотрудничал с "ЛНР"

Задержание злоумышленника в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе чиновник Бюро экономической безопасности продолжал вести бизнес на оккупированной Луганщине. Его предприятие работало под контролем России, платило налоги в бюджет Кремля и фактически поддерживало войну против Украины. Чиновника и его сообщника уже задержали.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Бизнес в оккупации

По данным следствия, заместитель руководителя БЭБ был соучредителем компании, которая с 2013 года работала на Луганщине. После начала полномасштабного вторжения России чиновник не только сохранил свою долю в бизнесе, но и продолжал получать прибыль. Компания сейчас действует на оккупированной территории, платит налоги в бюджет оккупантов и фактически финансирует ее военную агрессию. На официальном сайте предприятия размещены публикации с призывами поддерживать российских военных и ссылки на сборы средств для армии Москвы.

Как накажут

Правоохранители задержали чиновника и его сообщника — бизнесмена из Днепра, который также владеет долей в этом предприятии. Обоим фигурантам сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему инкриминируют статью за пособничество стране-агрессору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Также он может потерять право занимать руководящие должности в течение 15 лет, а его имущество могут конфисковать.

