Головна Одеса В Одесі затримали зрадницю — які дані передавала ворогові

В Одесі затримали зрадницю — які дані передавала ворогові

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 11:24
Оновлено: 11:24
В Одесі затримали банківську працівницю за держзраду
Зрадниця. яку затримали в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі співробітниця банку передавала росіянам дані про розташування українських військових та об’єктів інфраструктури. Жінка співпрацювала з ворогом через Telegram. Тепер їй загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

В Одесі 57-річну працівницю банку підозрюють у державній зраді. Жінка мала антиукраїнські погляди й підтримувала дії держави-окупанта. Через Telegram вона вийшла на контакт із ворожим агентом та почала передавати йому дані про українських військових. З квітня по серпень 2025 року підозрювана систематично надсилала співрозмовнику геолокації та фото з Google Maps із точними координатами військових частин, медичних установ і прикордонних підрозділів на території Одеси та області.

Як покарають

Правоохоронці затримали зрадницю. За скоєний злочин їй загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Нині вона перебуває під вартою.

Загалом цього року правоохоронці повідомили про підозру вже 18 особам, яких підозрюють у державній зраді під час воєнного стану.

Нагадаємо, ми повідомляли, що одесит отримав вирок після того, як зливав дані ворогу. Також ми писали, що 23-річного жителя Донецької області засудили за допомогу окупантам.

Одеса Одеська область держзрада окупанти Новини Одеси зрада
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
