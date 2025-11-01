Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Кадровые изменения в Одесской мэрии — уволили двух чиновников

Кадровые изменения в Одесской мэрии — уволили двух чиновников

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 13:45
обновлено: 13:38
В Одессе уволили заместителя мэра Валерия Силина и Владимира Хитренко
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском городском совете произошли очередные кадровые изменения. Должность покинул заместитель городского головы Валерий Силин, а также начальник департамента транспорта Владимир Хитренко. Оба увольнения согласованы официально, одно из них — по соглашению сторон.

Об этом сообщила журналистка Ирина Гриб.

Реклама
Читайте также:
В Одеській міській раді кадрові зміни
Пост журналистки о кадровых изменениях. Фото: скриншот из Telegram

Увольнение Силина

Заместитель Одесского городского головы Валерий Силин написал заявление на увольнение по соглашению сторон. Силин занимал должность заместителя городского головы Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов. Сначала он был назначен исполняющим обязанности 18 октября 2023 года, а с 1 декабря официально стал заместителем городского головы. До этого более десяти лет Силин работал в банковском секторе, в частности в банке "Пивденный", а ранее приобретал опыт как следователь по особо важным делам в прокуратуре.

Сейчас его судят за служебную халатность во время потопа в Одессе. Ему назначен ночной домашний арест. Ограничения будут действовать в ночное время — с 22:00 до 06:00.

В Одеській міській раді кадрові зміни
Валерий Силин. Фото: Одесский городской совет

Увольнение Хитренко

Также уволен начальник департамента транспорта Одесского городского совета Владимир Хитренко. Он возглавлял департамент с 2022 года, курировал вопросы общественного транспорта, безопасности дорожного движения и городской мобильности. Причины увольнения пока неизвестны. Также и нет информации кто займет его должность.

В Одеській міській раді кадрові зміни
Владимир Хитренко. Фото: Одесский городской совет

Напомним, мы сообщали, что вице-мэру Одессы Анне Поздняковой избрали меру пресечения. Также мы писали, что экс-депутата Одесского городского совета подозревают в госизмене.

Одесса Одесская область изменения городской совет Новости Одессы департамент
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации