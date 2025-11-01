В Одессе уволили заместителя мэра Валерия Силина и Владимира Хитренко

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском городском совете произошли очередные кадровые изменения. Должность покинул заместитель городского головы Валерий Силин, а также начальник департамента транспорта Владимир Хитренко. Оба увольнения согласованы официально, одно из них — по соглашению сторон.

Об этом сообщила журналистка Ирина Гриб.

Пост журналистки о кадровых изменениях. Фото: скриншот из Telegram

Увольнение Силина

Заместитель Одесского городского головы Валерий Силин написал заявление на увольнение по соглашению сторон. Силин занимал должность заместителя городского головы Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов. Сначала он был назначен исполняющим обязанности 18 октября 2023 года, а с 1 декабря официально стал заместителем городского головы. До этого более десяти лет Силин работал в банковском секторе, в частности в банке "Пивденный", а ранее приобретал опыт как следователь по особо важным делам в прокуратуре.

Сейчас его судят за служебную халатность во время потопа в Одессе. Ему назначен ночной домашний арест. Ограничения будут действовать в ночное время — с 22:00 до 06:00.

Валерий Силин. Фото: Одесский городской совет

Увольнение Хитренко

Также уволен начальник департамента транспорта Одесского городского совета Владимир Хитренко. Он возглавлял департамент с 2022 года, курировал вопросы общественного транспорта, безопасности дорожного движения и городской мобильности. Причины увольнения пока неизвестны. Также и нет информации кто займет его должность.

Владимир Хитренко. Фото: Одесский городской совет

Напомним, мы сообщали, что вице-мэру Одессы Анне Поздняковой избрали меру пресечения. Также мы писали, что экс-депутата Одесского городского совета подозревают в госизмене.