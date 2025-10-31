Видео
Одесского вице-мэра Позднякову отправили под домашний арест

Одесского вице-мэра Позднякову отправили под домашний арест

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 14:09
обновлено: 14:18
Суд отправил под арест вице-мэров Одессы Позднякову и Силина
Вице-мэр Одессы Анна Позднякова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продолжается расследование дела в отношении должностных лиц горсовета, которых подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели людей во время непогоды. Суд уже определил первые меры пресечения. В частности, под арест попали вице-мэр Анна Позднякова и ее коллега Валерий Силин.

Об этом сообщило издание "Суспільне Одеса".

Дело о непогоде

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения заместителю Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Анне Поздняковой — ночной домашний арест до 28 декабря 2025 года. Такое же решение приняли и в отношении другого заместителя мэра — Валерия Силина. Ограничения будут действовать в ночное время — с 22:00 до 06:00.

Позднякову, Силина и еще семерых чиновников подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время сильной непогоды 30 сентября. Сегодня суд также рассматривает меру пресечения для бывшего мэра Геннадия Труханова и других чиновников. По данным следствия, чиновники знали о неисправности ливневой канализации, но не приняли меры для устранения проблемы. Это, по мнению прокуратуры, стало одной из причин трагедии. Всем девяти чиновникам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая гибель людей.

Что известно о Поздняковой

Анна Позднякова — заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, ответственная за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Она заняла должность в июне 2024 года. До этого, с 2019 года, возглавляла КП "Теплоснабжение города Одессы". Ранее была депутатом горсовета седьмого созыва от партии "Объединение "Самопомощь".

Согласно декларации, чиновница владеет квартирой площадью 33,6 кв. м, офисом — 51,5 кв. м, шубой Braschi, украшениями Damiani, сумкой Louis Vuitton и 6,02 биткойна. Также имеет автомобиль Toyota Highlander, доход — 998 735 грн и 25 тыс. долларов наличными.

Что известно о Силине

Валерий Силин занимает должность заместителя городского головы Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов. Он был назначен сначала исполняющим обязанности 18 октября 2023 года, а с 1 декабря того же года стал официально заместителем главы. До этого Силин более десяти лет работал в банковской сфере, в частности в банке "Пивденный", а ранее работал в прокуратуре как следователь по особо важным делам.

По декларации 2024 года, его заработная плата превышала 1,1 миллиона гривен, пенсия составляла около 641,5 тысячи гривен, а наличные сбережения — 837 тысяч гривен. В собственности Силина и его семьи есть квартира площадью 144,4 м², автомобиль Toyota RAV4 2021 года, а у его жены — Tesla Model 3 AWD 2022 года.

Судять посадовців Одеської міської ради
Валерий Силин. Фото: Одесский городской совет

Напомним, мы сообщали, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 8 чиновникам горсовета сообщили о подозрении. Также мы писали, что стали известны имена чиновников, которые пойдут под суд по делу о потом в Одессе.

Одесса суд Одесская область городской совет Новости Одессы арест
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
